OL ‍: Grosso n’y arrive pas, l’OM connaît la solution

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En crise sportive, l’Olympique Lyonnais doit gérer des problèmes de vestiaire. Les méthodes de l’entraîneur Fabio Grosso ne passent pas. Une situation que l’Olympique de Marseille connaît très bien.

Jérôme Rothen avait donc raison. En cas de contre-performances dans les deux prochains matchs, Fabio Grosso pourrait déjà prendre la porte. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à relancer son équipe. Et pour cause, ses méthodes ne passent pas auprès de certains joueurs, d’où les fuites auprès du consultant. D’après Marion Bartoli, c’est bien la preuve que la direction rhodanienne n’est pas responsable de cette situation.

🗣💬 "Les joueurs n'adhèrent pas au discours du nouvel entraîneur. En quoi la direction est-elle responsable de ça ? L'effectif est largement capable de jouer dans le top 10"@bartoli_marion refuse de désigner la direction de l'OL comme principal coupable de la crise actuelle. pic.twitter.com/7S7qZ0XBHt — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 28, 2023

« J'ai du mal à comprendre, a réagi la chroniqueuse de RMC. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, quand on voit que les joueurs râlent parce qu'on leur demande des séances biquotidiennes... Il y en a certains qui disent : "ça fait beaucoup trop, on s'entraîne beaucoup trop. En plus on n'a pas les résultats." Donc en fait ils n'adhèrent pas du tout au projet de l'entraîneur qui leur demande de mettre plus d'intensité à l'entraînement et de s'entraîner plus. »

« C'est à partir de là que la taupe s'est mise à parler à notre ami Jérôme. En quoi la direction est-elle responsable de ça ? Si les joueurs ne sont même pas persuadés que c'est en s'entraînant plus et en faisant plus d'efforts qu'ils vont arriver à remonter la pente et à mieux jouer sur le terrain... C'est quand même le principe de tous sports, s’est-elle étonnée. Quand on n'est pas bien et qu'on est dans le trou, généralement on essaye d'en faire un peu plus, de s'entraîner un peu mieux et c'est comme ça que tu arrives à remonter la pente. »

L'OM a déjà vécu ça

« Donc moi je veux bien que la direction soit responsable mais elle a quand même monté un effectif largement capable de jouer le top 10. Et là pour l'instant on en est à ne pas gagner un seul match, a souligné l’ancienne joueuse de tennis, avant de comparer la situation avec celle vécue par Marseille. (...) A l'OM il s'était passé la même chose avec Tudor. La seule chose c'est que comme ça a gagné très vite, tout le monde a fermé sa bouche et on a continué à suivre ce projet et c'est plus facile de s'entraîner plus quand tu gagnes. » A l’époque, le Croate avait reçu le soutien de son président Pablo Longoria qui avait publiquement recadré les joueurs.