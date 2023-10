OL ‍: Grosso attend Textor au tournant sur le mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL est dans la tourmente, Fabio Grosso a pu s'en rendre compte dès son arrivée. Mais, l'Italien reste confiant dans sa capacité à relancer le club rhodanien, actuel dernier de Ligue 1. Et pour lui, ce serait encore plus facile avec un beau mercato hivernal.

Dans quelle galère s'est mis Fabio Grosso ? C'est le sentiment de bien des observateurs en France comme en Italie. L'ancien latéral champion du monde a rejoint un OL dans une crise plus profonde que jamais. Sans victoire après 7 matchs et dernier de Ligue 1, Lyon n'a pas vraiment progressé avec Fabio Grosso. Les Lyonnais ont connu deux revers à Brest et à Reims avec un faible niveau de jeu, les mêmes errements défensifs et la même inefficacité offensive surtout. Pour beaucoup, même avec Grosso, cet OL-là a une belle tête de futur relégué.

Un ou deux bons joueurs et Grosso sauvera l'OL

Si Fabio Grosso se montre confiant pour réussir sa mission à l'OL et changer les mentalités du groupe, il a quand même demandé de l'aide à John Textor en conférence de presse ce vendredi. Sans dénigrer la valeur de ses joueurs actuels, Grosso a avoué avoir besoin d'un ou deux renforts au mercato hivernal. Pour lui, l'OL doit travailler dès maintenant sur ces dossiers.

« Il est clair que si l’on augmente la qualité du groupe, je serai heureux. Mais c’est quelque chose auquel il faut penser même si c’est dans 2, 3 mois. […] C’est pas trop important maintenant, mais je serai content si le président amène des joueurs de qualité. On serait tous heureux d’accueillir quelqu’un qui peut nous aider à sortir de cette situation. […] Il y a des difficultés, ça se voit. On travaille pour s’améliorer, on se donne des explications et on travaille. Ce n’est pas un début rêvé, je suis confiant. Les joueurs ont envie de travailler, on travaille beaucoup je vous l’assure. Le temps donne toujours raison au mérite. Je suis sûr que le temps nous donnera raison », a t-il déclaré devant la presse. John Textor a sans doute le même avis que lui. Malheureusement, l'OL n'est pas du tout assuré d'avoir les finances suffisantes en janvier prochain.