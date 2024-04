Ce flop de l'OL fait une promesse à ses haters

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Flop du recrutement lyonnais de ces dernières années, Amin Sarr a trouvé une nouvelle chance de briller à Wolfsburg l'été dernier. Le Suédois ne convainc toujours pas même s'il affirme beaucoup apprendre de ce qu'il vit.

Amin Sarr était arrivé à l'OL à l'hiver 2023 avec beaucoup d'attentes autour de lui. Il faut dire que les Gones avaient misé 11 millions d'euros sur sa personne. Mais la mayonnaise n'a jamais pris pour le Suédois. L'été dernier, une solution a été trouvée pour l'envoyer en prêt en Bundesliga du côté de Wolfsburg. Mais en Allemagne, Amin Sarr peine à faire son trou, entre mauvais rendement et blessures. Une option d'achat estimée à 13 millions d'euros a été assortie à son prêt mais à l'heure actuelle, difficile d'imaginer Wolfsburg la lever. En tout cas, de son côté, Sarr veut tirer le meilleur de ce qui lui arrive.

Amin Sarr passe aux aveux

Lors de quelques mots échangés avec le site officiel de son club, l'attaquant de 23 ans a tenu à rassurer les plus critiques à son égard. « Avant mon prêt, je savais déjà que la Bundesliga était un championnat très intense. Au cours des premiers mois, j’ai donc particulièrement travaillé sur mon physique afin d’atteindre un nouveau niveau. J’ai considéré chaque entraînement comme un match et je me suis toujours donné à 120%. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, j’ai aussi été blessé entre-temps, a-t-il rappelé. Mais j’ai appris énormément de choses sur moi-même, ce qui peut être décisif pour la suite de mon parcours », a notamment indiqué Amin Sarr, désireux de tout faire pour retrouver sa meilleure forme. L'été prochain, un nouveau point sera donc fait sur son cas. Mais tout porte à croire qu'il ne fait plus partie des plans de l'Olympique Lyonnais, qui a depuis recruté pléthore de joueurs dans sa zone de jeu.