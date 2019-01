OL : Grosse pression, l'été 2019 sera chaud pour Aouar !

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar est désormais un joueur qui compte dans le paysage footballistique européen. Courtisé par les plus grands clubs dont Manchester City, l’international espoirs français va également devoir trancher la question de son avenir international dans les prochaines semaines. L’été prochain, précisément. En effet, le média algérien Le Buteur affirme que c’est en juillet 2019 que le milieu des Gones devrait donner sa réponse définitive au sujet de la sélection dont il défendra les couleurs à l’avenir : la France ou l’Algérie.

« Ça y est, la rencontre tant attendue Belmadi-Aouar a enfin eu lieu. Le coach national a manifesté au joueur son envie de le voir endosser le maillot national, sans pour autant le presser de prendre sa décision. La balle est désormais dans le camp du Lyonnais, qui aura à bien réfléchir avant de rendre sa réponse finale. Une réponse qui devrait intervenir durant l’été prochain » explique le média, qui précise néanmoins que la fédération algérienne n’a désormais plus du tout l’intention de mettre la pression au joueur. Seules certitudes dans ce dossier : Aouar disputera l’Euro U21 avec la France en juin prochain, et ne jouera donc pas la CAN 2019, qui se déroulera en Egypte du 21 juin au 19 juillet.