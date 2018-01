OL : Gros malaise, Aulas fait la morale à Dupraz sur ses ennuis de santé...

Dans : OL, Ligue 1, TFC.

Jean-Michel Aulas n’aime clairement pas être critiqué par les différents acteurs du football, et ces derniers le savent bien, la réplique peut parfois être terrible.

A l'extrême limite même comme cette sortie sur Twitter à l’encontre de Pascal Dupraz. L’entraineur du TFC s’était plaint en conférence de presse de l’influence importante du président lyonnais auprès des arbitres, avec toujours en point de référence le pénalty donné à Mariano contre Toulouse, à la fin des matchs allers. La réponse de Jean-Michel Aulas n’a pas trainé, et le dirigeant rhodanien n’a pas fait dans la dentelle, attaquant même le coach du TFC sur son niveau, sa compétence, et même ses problèmes de santé puisque Dupraz a connu deux malaises liés à des alertes cardiaques depuis son arrivée sur le banc du TFC.

« Pascal Dupraz, c’est l’hôpital qui se fout de la charité, la compétence en moins. Pas très sympa Monsieur Dupraz, reprenez-vous, maitrisez-vous, vous aurez moins de malaises et plus de résultats », a lancé Jean-Michel Aulas, qui prend lui aussi les choses très à cœur, et sans réel maitrise pour le coup.