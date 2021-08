Kurzawa à Lyon, négociations en cours et signature imminente ?

Dans : OL.

Le dossier Layvin Kurzawa est passé à la vitesse supérieure ces dernières heures. L'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain négocient activement le transfert du défenseur à l'OL.

Dévoilé il y a quelques jours, l’intérêt de Juninho et Peter Bosz pour Layvin Kurzawa s’est confirmé dimanche lorsque RMC a annoncé que le défenseur parisien, d’abord réticent à un départ du PSG, avait finalement accepté de discuter avec l’Olympique Lyonnais. Et cela aurait vite abouti à un changement radical pour Kurzawa, lequel a finalement validé l’idée d’un transfert à l’OL d’ici la fin du mercato. Plusieurs sources confirment que le latéral international français a même déjà un accord de principe avec Jean-Michel Aulas concernant son salaire à Lyon. Tout va donc dans le bon sens et rapidement pour la venue de Kurzawa au sein d’un effectif qui a clairement besoin de renfort comme on l’a constaté dimanche contre Angers.

Pour faire suite sur le dossier Layvin Kurzawa, l'OL et le PSG sont rentrés ce lundi en négociation pour l'éventuel transfert du latéral gauche #francebleupsg @francebleuparis — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) August 16, 2021

Journaliste de France Bleu Paris, et toujours très bien informé en ce qui concerne le PSG, dont sa radio est un partenaire officiel, Bruno Salomon annonce ce lundi midi que « l’OL et le PSG sont rentrés lundi en négociations pour l’éventuel transfert du latéral gauche. » Du côté de l'Olympique Lyonnais on semble vouloir faire très vite dans ce dossier, afin que Layvin Kurzawa soit rapidement à la disposition de Peter Bosz, le technicien néerlandais lyonnais commençant à sérieusement s'agacer de la tournure prise par ce mercato. Recruté pour 25 millions d'euros en 2015 par le PSG à l'AS Monaco, le défenseur de 28 ans a prolongé l'an dernier jusqu'en 2024 avec Paris, ce qui lui assure un gros salaire pour encore trois saisons. Reste à savoir si l'Olympique Lyonnais se fera prêter Kurzawa avec une option d'achat ou si le transfert sera définitif, ce qui semble complexe financièrement.