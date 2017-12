OL : Grenier à Bordeaux au mercato, à une seule condition

Dans : OL, Bordeaux, Mercato.

En crise depuis près de trois mois, les Girondins de Bordeaux comptent sur le marché des transferts pour retrouver des couleurs.

Le club aquitain a donc ciblé ses besoins, à savoir un attaquant de pointe et un défenseur central, si possible français et avec du caractère. Deux recrues minimum donc, et plus si affinités… En effet, l’actuel 15e de Ligue 1 sera à l’affût d’autres opportunités, notamment dans l’entrejeu où l’arrivée d’un joueur créatif serait la bienvenue. Un renfort tel que Clément Grenier par exemple. Interrogé par le quotidien L’Equipe, Stéphane Martin a avoué que le Lyonnais intéresserait Bordeaux en cas de départs cet hiver.

« Ce n'est pas le profil que nous ciblons en priorité mais il pourrait le devenir s'il y a des sorties », a révélé le président girondin. Reste à savoir si le milieu de 26 ans accepterait une éventuelle offre du FCGB. En tout cas, l’ancien joueur de la Roma, très peu utilisé par Bruno Genesio, a déjà annoncé qu’il quitterait l’Olympique Lyonnais cet hiver, à quelques mois de la fin de son contrat. Et ses dirigeants n’ont pas du tout l’intention de le retenir.