OL : Grenier veut partir, Aulas et Genesio se frottent les mains

Dans : OL, Mercato.

Très peu utilisé à l’Olympique Lyonnais cette saison, Clément Grenier a annoncé son intention en vue du mercato hivernal.

« Je veux partir de Lyon. Honnêtement, je n'ai plus le choix », a confié le milieu de terrain en début de semaine. Au passage, le joueur formé à l'OL en a profité pour passer un message à ses éventuels prétendants qui, selon lui, n’auront pas à payer d’indemnité de transfert à quelques mois de la fin de son contrat. Au vu de la réaction de Jean-Michel Aulas après la victoire à Toulouse (1-2) mercredi, Grenier n’avait pas forcément tort. « J’ai entendu qu’il souhaitait partir. Le coach n’y est pas opposé et nous allons étudier la situation », a commenté le président lyonnais dans Le Progrès.

Traduction : Aulas et Bruno Genesio seraient presque ravis de se débarrasser d’un indésirable au salaire important. Son départ pourrait même permettre d’accueillir une recrue pendant un mercato que JMA annonce calme. « On va préparer la saison prochaine et il n’y aura pas d’opération immédiatement concrète, a indiqué le dirigeant. On veut prendre position très tôt et il y aura peut-être des ajustements en cas de départ. » Rappelons que le coach des Gones a réclamé l’arrivée d’un milieu défensif pour soulager Lucas Tousart.