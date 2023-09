OL ‍: Grégory Schneider porte le coup fatal à ce dirigeant

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les propos de Moussa Dembélé sur l'Olympique Lyonnais ont fait du bruit dans la capitale des Gaules. Journaliste pour Libération, Grégory Schneider en rajoute une couche sur l'OL.

Moussa Dembélé a accordé vendredi une interview dans laquelle l’ancien attaquant de l’OL tire sur tout ce qui bouge, et notamment les dirigeants de Lyon. Parmi les reproches faits par celui qui évolue désormais en Arabie Saoudite, il y a particulièrement une charge contre Vincent Ponsot, qu’il accuse d’avoir menti lorsque ce dernier avait affirmé en février que Dembélé avait reçu des offres, mais qu’il avait refusé de partir. L’attaquant de 27 ans explique que Vincent Ponsot avait inventé cela afin de le mettre dans le collimateur des supporters de l’Olympique Lyonnais en le faisant passer pour le méchant de l’histoire. Réagissant à cela, Grégory Schneider n’est pas réellement étonné, et le journaliste de Libération a même fait quelques confidences sur le plateau de L’Equipe du Soir.

L’OL a usé de cette tactique contre des joueurs

Grégory Schneider explique notamment que d’autres joueurs avant Moussa Dembélé avaient eu ce traitement très particulier de la part de l'OL. « Quand je travaillais sur l’Olympique Lyonnais, c’est une chose qui m’était revenue. Ponsot l’a dit dans une interview, mais il l’avait aussi dit des mois avant en « off » à des confrères. Il y a souvent un travail sous-terrain qui vise à mettre des cibles sur la tête de certains joueurs qu’ils veulent fragiliser ou qu’ils veulent transférer. On demande aux joueurs de montrer une forme d’appartenance, mais quand ta direction joue contre toi, comme cela a été le cas contre Tousart, contre Toko Ekambi, je trouve cela malsain et particulièrement pervers. Un joueur doit être protégé. Il y a un réel travail de dénigrement de certains joueurs et pas d’autres », a lancé le journaliste de Libé, forcément agacé de cette situation à Lyon.