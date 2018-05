OL : Gourvennec prêt à succéder à Genesio en cas de crash

Dans : OL, Ligue 1.

Après avoir laissé passer sa chance face à Strasbourg, l’Olympique Lyonnais a encore une opportunité de valider sa place pour la prochaine Ligue des Champions.

Il faudra pour cela s’imposer face à des Niçois qui jouent également leur avenir européen. Personne au sein du club rhodanien n’envisage de scénario catastrophe, qui verrait l’OL manquer pour la deuxième année de suite la Ligue des Champions. Cela ternirait grandement le parcours de Bruno Genesio, et le ferait manquer ses deux objectifs principaux. De quoi provoquer son limogeage ? Cela serait forcément évoqué et certains prennent de l’avance.

Ainsi, L’Equipe annonce que Jean-Michel Aulas s’est vu proposer par des agents plusieurs entraineurs, et notamment Jocelyn Gourvennec qui serait chaud pour tenter l’aventure à Lyon. Libre, expérimenté en Ligue 1 et déjà vainqueur de la Coupe de France avec Guingamp, l’ancien numéro 10 a un profil qui pourrait séduire, même s’il est loin d’être le seul à lorgner pour la succession de Bruno Genesio. Pour le moment, le président lyonnais s’est montré clair et a refusé toute discussion à ce sujet, preuve que son inamovible optimisme ne flanche pas à l’approche de ce match crucial.