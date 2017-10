OL : Gonalons dénonce-t-il Aulas avec son tweet énigmatique ?

Dans : OL, Ligue 1.

Se confiant dans la presse, Jean-Michel Aulas affirmait il y a quelques jours que Maxime Gonalons avait réclamé et obtenu la tête de son entraîneur, et que c'est le capitaine de l'Olympique Lyonnais qui avait donc fait partir Hubert Fournier en décembre 2015. Des propos qui avaient fait bondir l'agent du milieu de terrain parti lors du dernier mercato à l'AS Rome, et qui avaient provoqué des échanges pas très tendres via Twitter entre les deux hommes.

Mais, Maxime Gonalons était resté muet suite aux propos du président de l'OL. Mais, lui aussi sur Twitter, où il est plutôt très discret, le joueur de la Roma a lancé une petite phrase énigmatique qui semble toutefois viser directement Jean-Michel Aulas. « Le mensonge prend souvent l’ascenseur, la vérité prend à chaque fois l’escalier mais finit toujours par arriver...Le temps fera son travail », prévient très calmement Maxime Gonalons. A bon entendeur salut, et qui vivra verra.