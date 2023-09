OL ‍: Glasner a une bonne raison de jouer la montre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le probable licenciement de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais étudie les profils de plusieurs entraîneurs sur le marché. Une des principales pistes du propriétaire John Textor mène à l’Autrichien Oliver Glasner. Mais l’ancien coach de l’Eintracht Francfort a peut-être une opportunité plus séduisante.

Rien n’est officiel à l’heure actuelle, mais il n’y a pas vraiment de suspense. Sauf improbable rebondissement, Laurent Blanc ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais après la trêve internationale. La direction a acté en interne la séparation avec le Cévenol qui, au-delà de sa communication peu appréciée, va payer les mauvais résultats de son équipe.

info @lequipe

L’OL cible aussi Oliver Glasner. Vainqueur de la C3 avec Francfort il y a un an, l’Autrichien est dans la shortlist pour remplacer Laurent Blanc. John Textor a également déjà parlé avec lui. Il n’a que des partisans au club. https://t.co/FB5OIt1eDu — hugo (@hugoguillemet) September 7, 2023

Les Gones, qui n’ont remporté aucun match depuis le début de la saison, occupent la dernière place de Ligue 1 après quatre journées. Un classement inacceptable pour le propriétaire John Textor qui s’active dans les recherches d’un nouveau coach. Après le refus de Graham Potter, l’homme d’affaires s’est déplacé jeudi pour rencontrer Oliver Glasner, apparemment intéressé par le projet.

Les premières discussions entre les deux parties seraient positives, même si l’on est évidemment loin d’un accord à ce stade des échanges. On peut penser qu’un entraîneur de ce calibre ne s’engagera pas sans obtenir certaines garanties, surtout après les sanctions infligées par la DNCG. L’Olympique Lyonnais doit également s’attendre à de la concurrence pour sa cible actuellement libre de tout contrat.

L'Allemagne pourrait se manifester

En effet, Bild indiquait récemment que l’Allemagne pensait à Julian Nagelsmann et à Oliver Glasner pour le poste de sélectionneur. En fonction des prochains résultats de la Mannschaft, avec les matchs amicaux contre le Japon et l’équipe de France, Hansi Flick pourrait prendre la porte. John Textor a donc tout intérêt à trouver un accord le plus vite possible, contrairement à l’Autrichien qui pourrait jouer la montre face à la perspective de diriger l’Allemagne lors d’un Euro à domicile l’été prochain.