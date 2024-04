OL ‍: Fouettez le, un joueur lyonnais adore ça

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Entre une très longue interview accordée à So Foot et sa présence en conférence de presse avant Nantes-OL, Rayan Cherki a fait quelques confidences.

Certains ont parfois la mémoire courte et cela a été le cas concernant Rayan Cherki. En plein cœur de la saison, des centaines de supporters lyonnais ont attaqué le jeune joueur et réclamé aux dirigeants qu’ils le mettent au placard avant de le vendre au mercato. Pourtant, depuis que Pierre Sage a remis l’Olympique Lyonnais en état de marche, Cherki est redevenu fréquentable, et il a suffi d’un long et passionnant entretien dans le mensuel spécialisé pour en faire un des joueurs les plus hypés de l’OL. Avant le déplacement de dimanche soir à Nantes (20h45 sur Prime Vidéo), le natif de Lyon était face aux médias, l’occasion pour lui de montrer que s’il avait progressé sur les terrains de Ligue 1, c’était aussi le cas devant la presse. Car souvent malmené, Rayan Cherki ne cache pas que tout cela a largement contribué à le faire progresser.

Cherki remercie ceux qui l'ont allumé

Avec une grosse dose de malice, Rayan Cherki était à deux doigts de remercier les journalistes et ceux qui l'ont souvent critiqué. « Si vous aviez été plus tendres avec moi, peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd’hui (sourire) Je suis quelqu’un qui aime quand c’est dur. C’est là que je vois si j’ai les capacités pour relever les épreuves. Je ne pense pas que le poids a été trop dur à porter, c’est le monde du foot qui veut ça. Chacun a sa façon de voir les choses. J’apprends tous les jours, et je vais encore m’améliorer. Je suis dans une phase de ma vie où je suis encore en formation, j’apprends beaucoup. Je pense que j’avais pris conscience de certaines choses avant Toulouse, maintenant, comme je l’ai souvent dit à mes coachs. On n’est jamais meilleurs que quand on est au pied du mur. Il faut toujours repousser ses limites. Mon seul objectif est d’être bon », a expliqué le jeune joueur de l'Olympique Lyonnais.

ON EST EN FINALE ❤️💙 pic.twitter.com/O1yl1AQCbe — Rayan Cherki (@rayan_cherki) April 3, 2024

Rayan Cherki sait cependant qu'il va devoir confirmer jusqu'à la fin de saison que le Cherki actuel est celui auquel il va falloir désormais s'habituer. Alors que son départ avait été évoqué lors du prochain mercato, son contrat s'achevant en 2025, nul doute que John Textor va tout faire pour convaincre le joueur de 20 ans de rester un peu plus longtemps à Lyon. Et cela sans même attendre de savoir si son joueur disputera bien les Jeux Olympiques de Paris avec la sélection de Thierry Henry, ce qui devrait être le cas si Rayan Cherki reste à ce niveau de performance.