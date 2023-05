OL : Giuly, prochaine victime du grand ménage de Textor ?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le départ récent de Jean-Michel Aulas et la prise de parole de John Textor le montrent, l'OL risque de changer cet été. De nombreux départs pourraient survenir à la direction et dans le staff. Le premier à s'en aller risque d'être Ludovic Giuly, arrivé l'été dernier.

2023, année de la révolution à l'OL ? Cela est bien parti pour, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Le départ de Jean-Michel Aulas, le 8 mai dernier, a donné le ton : désormais personne n'est intouchable à l'OL. Cela prend en compte la direction sportive que John Textor veut réorganiser et le staff technique. Le destin de Bruno Cheyrou est pratiquement scellé par exemple. Laurent Blanc, annoncé menacé, a été confirmé pour l'instant sur le banc lyonnais par le boss américain. Toutefois, l'incertitude demeure pour ceux qui l'entourent et l'épaulent dans l'accompagnement de l'équipe.

Ludovic Giuly est lassé et proche de partir

C'est plus particulièrement le cas de Ludovic Giuly. Revenu à l'été 2022 dans son club formateur pour s'occuper des attaquants, il serait sur le départ selon l'Equipe. Selon ses informations, Giuly serait lassé depuis plusieurs semaines à l'OL. Pour rappel, il était arrivé pour assister Peter Bosz, restant en poste au départ du Néerlandais et accompagnant par la suite Laurent Blanc.

Comme l'ensemble du staff, de Laurent Blanc aux différents adjoints (Caçapa, Vercoutre, Passi), Ludovic Giuly est sous contrat jusqu'en 2024. Il quitterait ainsi son poste à un an de la fin de son bail. L'ancien attaquant monégasque anticipe peut-être un exode massif dans ce secteur à l'OL. Textor doit prochainement nommer un nouveau directeur sportif, lequel devra composer avec tout le staff ou se débarrasser du staff. Au vu de la forme retrouvée de Lacazette, en témoignent ses 26 buts en Ligue 1, on peut considérer que Giuly faisait du bon travail et que son départ est une perte pour le club rhodanien.