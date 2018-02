OL : Genesio veut 11 Martin Fourcade à l'Olympique Lyonnais

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A la veille du très important match retour d'Europa League face à Villarreal, Bruno Genesio était en conférence de presse. Cela a été l'occasion pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais de revenir sur l'énorme désillusion vécue à Lille, une de plus, et surtout d'envoyer un message clair et net à ses joueurs. Car Bruno Genesio ne le cache pas, sans une motivation nettement plus énorme, les footballeurs de l'OL vont au devant d'une grosse déception. Et le coach de donner l'exemple à suivre.

« Non, je ne peux pas comprendre que lorsqu'on domine, lorsqu'on a deux buts d'avance, on puisse se relâcher. Le football est la plus grande école d'humilité, et on a assez d'expérience pour le savoir. Alors, non, je ne le comprends pas. Je voudrais voir leur fierté, leur qualité, s'ils ont un tout petit peu de reconnaissance à l'égard de notre président qui ne sera pas là. Après on gagne, on perd, c'est le football de haut niveau. Mais on n'a pas le droit d'afficher le visage qu'on a affiché à Lille en deuxième mi-temps. C'est beaucoup trop éloigné de ma vision du football et du sport en général. J'ai vu l'exploit de Martin Fourcade dimanche, et c'est un bon exemple à suivre », a prévenu Bruno Genesio. Reste qu'à l'instar de la star française du biathlon, l'Olympique Lyonnais n'a pas intérêt à rater sa cible face à Villarreal et dimanche contre l'AS Saint-Etienne sous peine d'enchaîner les tours de pénalité.