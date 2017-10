OL : Genesio s'applaudit pour ses choix tactiques

Dans : OL, Ligue 1.

Souvent considéré comme le « chouchou » de Bruno Genesio la saison passée, Maxwel Cornet n’a plus vraiment ce statut cette saison avec les présences de Fékir, Memphis, l’éclosion d’Aouar et les achats de Traoré et Diaz. Résultat, l’ancien messin est souvent cantonné au banc de touche. Ce jeudi à Everton, il est entré en jeu à 20 minutes de la fin et a su saisir sa chance, puisque son débordement sur le fameux Ashley Williams lui a permis de servir Bertrand Traoré pour le but de la victoire. Une action d’éclat soulignée par Bruno Genesio, souvent appelé à faire de Cornet son joker offensif.

« Il faut souligner l’entrée de Cornet qui fait une action décisive. C’est souvent du banc que vient aussi la solution, ce qui a été le cas contre Everton avec les trois entrants », a assuré l’entraineur lyonnais, même si Jordan Ferri, peu brillant, et Tanguy Ndombélé, entré à la 89e minute, n’ont pas vraiment pesé sur le résultat final.