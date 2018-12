OL : Genesio n'est pas une arnaque, Habib Beye le prouve

Dans : OL, Ligue 1.

Très critiqué ces derniers mois à l’OL, Bruno Genesio reçoit quelques soutiens depuis son exploit à Manchester City en Ligue des Champions.

Après tout, on ne met pas Pep Guardiola en échec deux fois de suite par hasard, non ? C’est en tout cas le discours tenu par Habib Beye. Sur l’antenne de Canal Plus, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille a salué le travail de Bruno Genesio, le félicitant notamment pour ses choix forts des dernières semaines. On pense évidemment aux titularisations de Cornet contre le champion d’Angleterre en titre, mais également aux entrées de Terrier et de Dembélé face à Lille, alors que Fekir était également sur le banc.

« Ces dernières semaines, Bruno Genesio fait des choix forts à Lyon. Sur le match contre Manchester City, il met en place une animation qui a fonctionné. Poser des problèmes à une équipe de Pep Guardiola sur deux matchs, cela ne se fait pas par l’opération du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de travail. Sur le match de Lille, il fait des choix forts avec les entrées de Terrier et de Dembélé, qui sont décisifs. C’est important d’avoir un entraîneur qui sait gérer ce genre de situations » a expliqué Habib Beye, qui estime clairement que le travail effectué par Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais est remarquable. Reste à savoir si cet avis est partagé par les supporters rhodaniens…