OL : Genesio le recadre sur ses célébrations, et ce n’est pas Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Reprise par le Barcelonais Philippe Coutinho cette semaine, la célébration de Memphis Depay est désormais célèbre.

A chaque but, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais se bouche les oreilles, comme pour indiquer à ses détracteurs qu’il n’écoute pas leurs critiques. Apparemment, ce geste ne dérange pas ses supérieurs puisque le Néerlandais a conservé ses habitudes. En revanche, une autre célébration à Lyon agace Bruno Genesio. Buteur lors des quatre derniers matchs de Ligue 1, Martin Terrier ne fête pas vraiment ses réalisations. A l’image de son attitude à Nantes (défaite 2-1) qui n’a pas échappé à l’entraîneur vendredi.

« Je n'en ai pas parlé sur ce match. J’en ai parlé après le match de Rennes en Coupe de France, ça m’avait un petit peu contrarié on va dire, a confié le coach des Gones. Martin a lui aussi une façon de célébrer ses buts un peu particulière a priori. Il garde beaucoup de choses en lui. Marquer un but, c'est ce qu’il y a de plus difficile dans le football. Lorsqu'on en marque, il faut apprécier à sa juste valeur. Il faut les fêter, les célébrer. Ça aussi, c’est le plaisir du foot. » Si l’ancien Lillois ne célèbre pas ses buts, les difficultés de l’OL y sont peut-être pour quelque chose.