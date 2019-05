OL : Genesio a zappé la fin d'ASSE-MHSC, c'était trop stressant

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Sans jouer, l'Olympique Lyonnais a fait une belle affaire vendredi soir puisqu'en s'inclinant à domicile face à Montpellier, l'AS Saint-Etienne laisse la main à son voisin et rival, quel que soit le résultat des Lyonnais à Marseille. Même s'il a regardé ce match, Bruno Genesio admet que le stress l'a gagné en fin de match et qu'il a préféré changer de chaîne au moment où les Verts tentaient d'égaliser. Preuve que cette défaite de l'ASSE est forcément une très bonne chose pour le coach de l'OL, même s'il veut relativiser cet avantage.

Et Bruno Genesio de raconter ce coup d'angoisse de quelques minutes. « Je pense que c'est plus stressant que lorsque je suis sur le banc. Les sept dernières minutes j'ai changé de chaîne, j'ai attendu que le match se termine pour regarder enfin le résultat. C'était assez dur. Il y a eu pas mal de faits de jeu, ça a basculé sur une occasion montpelliéraine, tant mieux pour nous, maintenant rien n'est terminé », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient qu'une victoire de ses joueurs dimanche au Vélodrome contre l'OM scellera probablement la fin de cette saison et la qualification lyonnaise pour la Ligue des champions, ou au moins son tour qualificatif.