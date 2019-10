OL : Garcia va vivre l'enfer à Lyon, Duluc annonce le carnage

Dans : OL, Ligue 1.

Fin connaisseur de l’Olympique Lyonnais, Vincent Duluc avoue avoir été lui aussi surpris par l’annonce ce lundi de l’officialisation de Rudi Garcia au poste d’entraîneur de l’OL à la place de Sylvinho, limogé la semaine passée. Pour le journaliste de l’Equipe, même si sportivement l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille a les moyens de réussir sa mission, Vincent Duluc pense que cela va être l’enfer sur le plan populaire pour le technicien français.

« La nomination de Rudi Garcia à la tête de l’OL est une vraie surprise, mais elle peut aussi s’expliquer aussi par les influences multiples qui s’exercent à l’Olympique Lyonnais. Il y a bien sûr l’influence de Jean-Michel Aulas qui préside le club depuis plus de 30 ans, il y a Gérard Houllier qui est l’homme de l’ombre et très influent auprès de Jean-Michel, et aujourd’hui il y a évidemment Juninho, qui est censé être l’homme fort et celui qui décide. Il ne faut pas écarter l’hypothèse que la décision de prendre Rudi Garcia, comme celle de prendre Sylvinho cet été, vienne de Juninho lui-même. La nomination de Garcia est un pari sportif et populaire. A Rome, cela a bien commencé pour Garcia et ça s’est mal terminé, tout comme à Marseille. Mais à Lyon, sur une courte période, et avec un effectif qui doit lui permettre d’être facilement sur le podium, il est clair qu’il peut réussir. Mais le plus gros pari est populaire car pour l’instant, les réactions des supporters sur les réseaux sociaux en témoignent, Rudi Garcia incarne l’OM, l’équipe la plus détestée à Lyon, et il est évident que l’accueil populaire sera terriblement négatif samedi », prévient un Vincent Duluc un peu surpris quand même que Jean-Michel Aulas prenne ce risque après l’épisode Bruno Genesio.