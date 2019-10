OL : Garcia va cartonner, Aulas le certifie

Dans : OL, Ligue 1.

En ce début de semaine, l’Olympique Lyonnais a mis fin au suspense en officialisant la venue de Rudi Garcia sur son banc de touche. L’ancien coach de Marseille a signé son contrat jusqu’en juin 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa venue ne provoque pas un enthousiasme dingue dans la capitale des Gaules, où les supporters ne sont pas ravis de voir débarquer un ancien allié de l’ennemi marseillais. Néanmoins, Jean-Michel Aulas est persuadé d’avoir fait le bon choix en favorisant la candidature de Rudi Garcia à celle de Laurent Blanc, comme il l’a indiqué à RMC.

« On a reçu les quatre ou cinq candidats sélectionnés pendant plusieurs heures. On voulait un combattant, quelqu’un qui intervienne très rapidement pour gagner des matchs. Et on a choisi tous les quatre Rudi Garcia. Il pouvait venir vite et respecte complètement l’organisation interne. Rudi vient clairement pour porter l’Olympique Lyonnais au plus haut niveau. Tant en championnat qu’en Coupe d’Europe, on va lui donner les moyens de ses ambitions » a indiqué Jean-Michel Aulas avant d’évoquer Laurent Blanc, autre candidat au poste. « Laurent a toute mon amitié, c’est quelqu’un que j’apprécie. Le contexte a fait qu’on avait besoin de réactivité, d’aller à la bagarre, parce qu’on veut se retrouver vite sur le podium et poursuivre l’aventure en Ligue des champions. Il ne fallait pas trop faire de changements ou de ruptures par rapport au groupe, parce que j’ai confiance en mes joueurs ». La confirmation s’il y en avait besoin que les demandes de Laurent Blanc au niveau du staff (3 adjoints) ont posté un souci fatal pour sa candidature…