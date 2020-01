OL : Aulas bloque Dembélé et Tousart, mais veut des attaquants

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais a annoncé samedi soir les grandes lignes du mercato hivernal de son club et les décisions déjà entérinées au sein du club rhodanien.

On a dépassé le premier tiers du mercato et pour l’instant l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas signé un seul joueur alors que les dirigeants et le staff sportif répètent qu’il faudra impérativement renforcer le club. Mais samedi, après la probante victoire de l’OL à Bordeaux, Jean-Michel Aulas est revenu sur le sujet des transferts, l’occasion de balayer des rumeurs et de cerner précisément les besoins de Rudi Garcia. Profitant de cela pour affirmer que Juninho et Florian Maurice s’entendaient à merveille, le président de Lyon a donné sa lecture des opérations à venir.

Tousart et Dembélé restent, des attaquants arrivent

Et ce sont d’abord les cas de deux joueurs, Moussa Dembélé et Lucas Tousart, qui ont été évoqués par Jean-Michel Aulas. « Le marché est un peu fou (…) On entend des choses erronées sur Moussa Dembélé et Lucas Tousart, je les démens totalement. On cherche, on va essayer de recruter et particulièrement devant, car on a deux joueurs qui sont blessés (…) On ne fera pas n’importe quoi, mais on fera des opérations. Avant le 31 janvier il y aura des bonnes nouvelles », a prévenu le dirigeant lyonnais, qui ne veut surtout pas se précipiter durant ce marché des transferts. Il reste trois semaines à l'Olympique Lyonnais pour débloquer les choses, ou pas. Jean-Michel Aulas a toutes les cartes dans les mains.