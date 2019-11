OL : Garcia ou Sylvinho, Duluc voit un gagnant à Lyon

Dans : OL.

Le 14 octobre dernier, Rudi Garcia s'engageait jusqu'en 2021 avec l’Olympique Lyonnais. Mais pour l’instant, son empreinte sur l’équipe se fait attendre.

Cela fait dix-neuf jours que Rudi Garcia s’est posé sur le banc de touche du club rhodanien. En ce court laps de temps, difficile pour un entraîneur d’imposer sa patte, surtout que l’OL joue un match tous les trois jours. Malgré tout, l’ancien coach de l’OM enclenche peu à peu le changement. Si le jeu de Lyon n’a pas été bouleversé, contre Dijon (0-0), Benfica (1-2) et Metz (2-0), le technicien français a pourtant marqué des points chez les Gones, et notamment en termes de communication. C’est en tout cas l’avis de Vincent Duluc.

« La communication de Rudi Garcia s'oppose parfois à sa sincérité, mais le nouvel entraîneur lyonnais parle de foot, au moins, et répond aux questions, ce dont les suiveurs et les supporters de l'OL avaient perdu l'habitude pendant l'ère Sylvinho. La difficulté pour lui, notamment dans la perception de son message à l'extérieur, vient de ce qu'il sort de longs mois passés à justifier publiquement un échec chez un rival, à l'OM, un exercice dans lequel il était parfois moqué pour ses contorsions dialectiques. Il souligne depuis son arrivée qu'il ne sera pas obligé d'en faire autant dans un club dont la structure de pouvoir est différente. C'est possible et, dans tous les cas, le plus simple sera de passer à une communication de victoires », atteste le journaliste de L’Equipe, qui sait que Garcia passera un très gros test la semaine prochaine face à Benfica en Ligue des Champions et à Marseille en Ligue 1. Mais avant cela, il faudra faire le plein de confiance du côté de Toulouse ce samedi soir.