OL: Garcia interpelle Aulas, une prolongation en vue ?

Dans : OL.

Débarqué à l’OL en urgence après le départ de Sylvinho au mois d’octobre 2019, Rudi Garcia est loin de faire l’unanimité dans la capitale des Gaules.

Néanmoins, le coach de l’Olympique Lyonnais est sous contrat jusqu’en juin 2021, et est assuré de rester en poste cet été. Très attendu ce vendredi soir face à la Juventus Turin, l’ancien Marseillais pourrait retourner une partie des supporters en cas de qualification pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Un élément indispensable afin d’espérer une prolongation au-delà de l’échéance de son contrat initial, ce que Rudi Garcia vise clairement au vu de ses déclarations dans Le Parisien. Interviewé par le quotidien francilien, celui qui a également officié au LOSC et à la Roma a fait savoir qu’il souhaitait s’installer sur le long terme à l’Olympique Lyonnais.

« Dans la vie, comme dans mon travail, je suis quelqu’un du présent. Je me sers de ce que j’ai vécu par le passé parce que c’est de l’expérience pour me bonifier, au service de mon club. Je n’ai plus l’âge d’avoir des plans de carrière. Et de toute façon, je n’en ai jamais eu… Je me dis que si on s’entend bien et qu’on arrive à assouvir nos ambitions communes, il n’y a aucune raison qu’on ne continue pas ensemble » a commenté Rudi Garcia, plus déterminé que jamais à l’idée de prouver sa valeur sur les bords du Rhône. Tactiquement, le coach de l’OL a réalisé un très bon match contre le Paris Saint-Germain. Le choc face à la Juventus Turin ce vendredi sera l’occasion pour lui de se frotter à une grosse écurie, et ainsi prouver qu’il est à sa place au sein d’un club comme Lyon…