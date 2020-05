OL : Garcia en danger, Juninho va faire le ménage !

Dans : OL.

En 2021, l’ensemble du staff technique de Rudi Garcia sera en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais. Le point de départ d’une nouvelle ère ?

Lyon, qui a perdu Florian Maurice et Grégory Coupet ces dernières semaines, se prépare à un grand bouleversement interne. Celui-ci n’interviendra pas cet été puisque Rudi Garcia et son staff resteront en place afin de préparer la saison 2020-2021. Mais à en croire les informations du journal L’Equipe, les dirigeants rhodaniens souhaitent profiter du fait que la totalité du staff de l’ancien coach de l’OM soit en fin de contrat en 2021 afin de réamorcer un nouveau projet collectif sous la houlette du directeur sportif Juninho. Rudi Garcia est bien évidemment en première ligne. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille va rester une saison de plus dans la capitale des Gaules, d’autant que sa direction apprécie son travail et son professionnalisme. Mais pour le champion de France 2011 avec Lille, les résultats de la saison prochaine seront décisifs.

Rien ne lui sera pardonné, et il devra impérativement ramener l’OL en Ligue des Champions s’il veut avoir une infime chance de poursuivre l’aventure à Lyon, où certains supporters ont toujours du mal à digérer sa nomination au détriment, par exemple, de Laurent Blanc. L’incertitude plane également au-dessus de la tête de Gérald Baticle. Fidèle adjoint de Bruno Genesio, le technicien de 50 ans s’est clairement mis en retrait depuis le début de la saison, déjà avec Sylvinho. L’arrivée de Claude Fichaux au côté de Rudi Garcia ne l’a pas remis sur le devant de la scène, et il quittera donc logiquement l’OL à l’issue de son contrat. Le sort de Claudio Caçapa devrait être le même, lui qui souhaitera prendre son envol alors qu’il s’implique en parallèle de sa mission avec les pros de l’OL dans le développement du futsal au sein du club rhodanien. Autant dire que les chamboulements seront nombreux en 2021, où Juninho sera plus que jamais en première ligne pour la refonte totale du staff technique.