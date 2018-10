OL : Genesio colle un avertissement aux journalistes !

Dans : OL, Ligue 1.

Même si le sujet avait été évoqué dimanche dernier sur le plateau du Canal Football Club, et qu'il avait répondu sereinement et sans s'emballer, Bruno Genesio n'a pas apprécié que ce mercredi une nouvelle fois une question lui soit posée sur ses choix tactiques contre le Paris Saint-Germain. Visiblement agacé d'être interpellé sur ce thème, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a haussé le ton.

Car pour lui, à force de contester sa décision de ne rien changer en début de seconde période, alors que l'OL tanguait sérieusement, les journalistes distillent le doute dans l'esprit des joueurs. Et ça, Bruno Genesio ne le supporte pas. « Bien sûr que je vois que Neymar et Mbappé se mettent entre les lignes, et qu’ils attendent qu’on perde le ballon pour nous contrer, bien sûr que je le vois. Mais je me dis aussi que si je fais rentrer un milieu supplémentaire et que j’ai un blessé cinq minutes plus tard, on finit à 9 contre 10 contre Paris. Imaginons que ce soit Anthony Lopes qui se blesse, on finit non seulement à 9 contre 10, mais en plus avec un joueur dans les buts. C’est là où j’en veux un peu aux journalistes, parce que ce sont des réflexions que vous pouvez avoir, mais vous préférez toujours mettre l’accent sur le côté négatif des choses. C’est ce que vous ancrez aussi dans la tête de mes joueurs, qui sont jeunes. A force, ça a une influence sur leur comportement. Il n’y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre mes choix. Mais non, vous avez plutôt insisté sur le manque de réaction », a lancé un Bruno Genesio, clairement très mécontent.