OL : Fly Emirates arrive, pluie d'or annoncée sur Lyon !

Dans : OL.

Dès la saison prochaine, le constructeur automobile coréen Hyundai ne devrait plus s’afficher sur le maillot de l’Olympique Lyonnais.

Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin prochain, Hyundai ne devrait pas rempiler. Et pour cause, L’Equipe annonce en ce milieu de semaine que l’Olympique Lyonnais devrait annoncer, vendredi matin (10 heures) lors d’une conférence de presse au Groupama Stadium en présence de Jean-Michel Aulas, la collaboration avec Fly Emirates. Foot01 a effectivement reçu mardi soir une invitation pour cet événement sans que l'OL ne dise le sujet de cette conférence de presse. L’ancien sponsor principal du Paris Saint-Germain va s’afficher, à compter de la saison prochaine, sur les tuniques de l’Olympique Lyonnais. Et à en croire le quotidien national, c’est un juteux contrat que Jean-Michel Aulas s’apprête à signer avec la compagnie aérienne basée à Dubaï.

Un Emirates Stadium à Lyon l'an prochain ?

Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré mais selon L’Equipe, les négociations entre Fly Emirates et l’Olympique Lyonnais se sont effectuées sur des bases très élevées, bien au-delà des standards habituels de l’actuel 6e de Ligue 1. Pour rappel, c’est entre 10 et 15 ME par an que l’Olympique Lyonnais reçoit actuellement de Hyundai, son sponsor principal jusqu’en juin 2020. Avec Fly Emirates, l’OL devrait passer dans une nouvelle dimension. A titre de comparaison, le Paris Saint-Germain recevait 30 ME par an lorsqu’il était sponsorisé par Fly Emirates avant la fin de leur contrat, le 1er juillet 2019.

Egalement sponsorisé par la compagnie aérienne de Dubaï, Arsenal récolte 45 ME pour son sponsoring maillot et environ 15 ME pour le naming du stade. A ce sujet justement, il n’est pas exclu, toujours selon le quotidien national, que Fly Emirates se positionne pour récupérer le naming du Groupama Stadium. Car au terme de la saison, le contrat entre l’OL et la société d'assurance mutuelle française prendra également fin. Une petite révolution se prépare donc en interne du côté de l’Olympique Lyonnais, pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas et des comptables du club…