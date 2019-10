OL : Flinguer Garcia d'entrée, son ex dévoile son plan

Dans : OL, Dijon, Ligue 1.

A l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le match entre l’Olympique Lyonnais et Dijon samedi sera particulier.

Il s’agira de la première de Rudi Garcia sur le banc des Gones. Et pour ses débuts, le calendrier fait que le successeur de Sylvinho se retrouve opposé à Stéphane Jobard, le coach de Dijon qui était son adjoint à l’Olympique de Marseille la saison dernière. Les deux hommes seront donc ravis de se retrouver. Mais pas question pour le Bourguignon de perdre son objectif de vue, à savoir enfoncer une équipe lyonnaise en difficulté.

« On est tous les deux compétiteurs. L'idée c'est de poser des problèmes l'un à l'autre, a annoncé Jobard. Je sais que ça sera compliqué pour nous à Lyon. Je sais que Rudi même s'il est fraîchement débarqué à Lyon va apporter son enthousiasme et sa fraicheur à l'effectif car il a ses qualités là. Il manque un peu de temps pour poser son projet de jeu. A nous, d'en profiter pour les mettre en difficulté. »

Le plan de Dijon

« Le temps sera notre ami sur ce match. Plus on fera durer le match, plus on pourra faire germer cette petite graine de doute que les lyonnais ont malgré tout dans la tête. Ils ont changé d'entraîneur. Ils ont eu une semaine un peu compliquée avec l'arrivée de Rudi et la mise en place d'un nouveau staff. Tout ne s'efface pas en un claquement de doigt. A nous de créer les conditions pour à nouveau que le doute s'insinue dans les esprits lyonnais », a prévenu le coach du DFCO, qui compte sur le Groupama Stadium pour mettre la pression…