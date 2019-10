OL : Fini de faire le difficile, Blanc doit foncer à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Une semaine après le départ de Sylvinho, la chasse à l’entraîneur parfait est toujours en cours à l’Olympique Lyonnais.

Mais pour l’heure, les Gones n’ont pas encore trouvé leur bonheur. Jean-Michel Aulas aimerait miser sur Laurent Blanc… à condition que ce dernier soit accompagné par son fidèle adjoint, Jean-Louis Gasset. De son côté, le sélectionneur des Bleus, très exigeant depuis son départ du PSG, semble intéressé par le projet de l’OL. Ce n’est pas trop tôt pour Noël Le Graët, lequel estime que Laurent Blanc doit vite reprendre du service. Histoire de ne pas perdre la main…

« Il visait le très haut niveau, où les places sont rares. Peut-être a-t-il été trop gourmand, et je ne parle pas d’argent. En France, il y avait sûrement des possibilités. Il ne faut pas rester trop longtemps sans poste. C’est bien beau de parler de football, mais il n’y a rien de mieux que d’être dans le métier en permanence. Il le mérite. Personnalité incontestable, un type bien… on ne l’a pas gardé à la Fédération parce que je souhaitais Didier Deschamps » a commenté dans le JDD l’ancien patron de Laurent Blanc, lorsque ce dernier était sélectionneur des Bleus. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre l’ex-coach du PSG et Jean-Michel Aulas. Ce qui ravirait Noël Le Graët…