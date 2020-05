OL : Fin de saison, Marcelo est ravi, Aulas va voir rouge

Dans : OL.

Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas est véritablement en campagne pour faire reprendre la Ligue 1, malgré l’arrêt définitif prononcé par Edouard Philippe.

Pour le président de l’Olympique Lyonnais, il n’est pas trop tard pour faire machine arrière et éviter une véritable catastrophe pour le football français. Mais visiblement, Jean-Michel Aulas ne parvient même pas à faire l’unanimité au sein de son propre club. Et pour cause, Marcelo s’est exprimé au sujet de l’interruption de la saison dans une interview accordée à Fanatik. Et pour le défenseur des Gones, il est clair qu’il était plus sage de stopper la saison au vu des conditions sanitaires incertaines. Jean-Michel Aulas n’appréciera guère…

« L’arrêt des ligues, y compris la Ligue 1, a été une décision très correcte et juste d'un point de vue sanitaire. Bien sûr, nous aurions aimé terminer la saison sur le terrain parce que nous aurions pu être dans une bien meilleure position que notre 7ème position actuelle, et nous battre pour la 2ème ou la 3ème place. De toute évidence, le leader du PSG semblait déjà champion. La Ligue est terminée mais la Ligue des Champions n'est pas encore terminée pour nous. Ca se jouerait en août, mais ça reste incertain. J'espère que nous jouerons et que nous montrerons que nous ne sommes pas là parce que nous avons eu de la chance. Nous avons battu la Juventus 1-0 lors du premier match et nous avons la possibilité d'aller en quart de finale » a indiqué Marcelo, dont l’esprit est désormais totalement tourné vers la Ligue des Champions avec un possible match retour contre la Juventus Turin en août prochain. Un match que l’OL va bizarrement préparer puisque le club rhodanien ne disputera aucun match officiel avant ce choc européen.