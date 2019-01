OL : Fekir, Jardim... Zahavi débarque et sème la zizanie à l'OL !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Il y a plusieurs jours maintenant, le journal L’Equipe affirmait que Pini Zahavi s’était rapproché de Bruno Genesio.

Le but du puissant agent israélien ? Trouver un nouveau point de chute au coach lyonnais, tout en s’implantant doucement mais surement dans la capitale des Gaules. En réalité, celui qui a notamment travaillé sur le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain a une stratégie à plusieurs bandes qui commence à se dévoiler, au fil des jours. Son intention serait bien d’éloigner Bruno Genesio de l’OL, afin d’y ramener un certain… Leonardo Jardim, lequel a d’ailleurs ouvert la porte au club de Jean-Michel Aulas, plus tôt dans la journée.

Une information confirmée par le compte Euro-United, qui explique par ailleurs qu’un des collaborateurs de Pini Zahavi s’est récemment entretenu avec Jean-Michel Aulas. Au menu, Leonardo Jardim, Bruno Genesio… mais pas que. « Pini Zahavi a envoyé l'un de ses plus précieux hommes Humberto Paiva à Lyon pour rencontrer Jean-Michel Aulas. Ils ont pu échanger sur plusieurs dossiers comme Fekir et Aouar. Parallèlement, Pini Zahavi tente de ramener un nouveau coach à Lyon, dont un certain... Leonardo Jardim » peut-on lire sur le compte, généralement bien informé. A n’en pas douter, l’été sera plus mouvementé que jamais à l’OL en juin 2019. Avec comme agitateur n°1, un Pini Zahavi que les fans de Lyon vont apprendre à connaître.