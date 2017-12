OL : Fekir évoque les clubs qui le font rêver... et la liste est longue

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Exceptionnel en début de saison, Nabil Fekir marque le pas depuis la trêve internationale. Ce dimanche soir, le capitaine de l’OL aura forcément un rôle important à jouer contre Marseille dans le grand choc de la 18e journée de Ligue 1. Malgré sa petite baisse de régime, l’international français reste très observé par les plus grands clubs européens, dont certains seront sans doute présents au Groupama Stadium ce dimanche soir. Dans une interview accordée à Téléfoot, il a évoqué les clubs qui le font rêver. Et visiblement, la liste est longue en passant de la Catalogne à Londres, sans oublier Manchester...

« L'intérêt du Barça ? Cela me touche, mais il n'y a rien de concret. Je suis à Lyon, je travaille à Lyon, je suis bien à Lyon. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, j'ai encore deux ans de contrat, on verra. Je rêvais de l'Espagne. Le Real, le Barça, l'Atlético sont de grands clubs... L'Angleterre, aussi. Arsenal est un grand club, Manchester City aussi. Je n'ai pas de club en particulier » a-t-il lancé, bien conscient que sa deuxième partie de saison sera très observée et qu’un gros transfert pourrait l’attendre l’été prochain. En attendant, c’est le choc face à l’OM qui se profile pour le capitaine de l’OL.