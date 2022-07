OL : Fekir change les plans d’Aouar au mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Entré dans la dernière année de son contrat, Houssem Aouar a de grandes chances de quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Le milieu de terrain se verrait bien poursuivre sa carrière en Premier League. Mais l’approche du Betis Séville et la perspective de remplacer Nabil Fekir ne le laissent pas insensible.

Les fausses rumeurs commencent sérieusement à agacer Houssem Aouar. Annoncé dans l’attente d’une meilleure offre malgré la proposition du FC Séville, le milieu de l’Olympique Lyonnais a catégoriquement démenti la semaine dernière. « D’autres bêtises ? On est reparti pour un été de mensonges », réagissait le Gone sur Twitter, sans parvenir à mettre un terme aux bruits de couloir. En effet, l’actualité d’Houssem Aouar reste mouvementé. Le FC Séville n'est pas le seul courtisan cité pour le Français.

On parle également de la Roma de l’entraîneur José Mourinho, mais aussi du Betis Séville. Le journal L’Equipe croit savoir que le récent cinquième de Liga s’est manifesté auprès d’Houssem Aouar depuis plusieurs mois. C’est le directeur sportif Antonio Cordon en personne qui tente de convaincre l’international tricolore d’atterrir en Espagne, sans doute afin de compenser le possible départ de Nabil Fekir qui intéresse notamment le Milan AC et la Roma. De son côté, Houssem Aouar aurait une préférence pour la Premier League, « un championnat qu’il a toujours apprécié », écrivent nos confrères du quotidien sportif.

Aouar prend son temps

Mais la tentative du Betis Séville ne le laisserait pas insensible. Les Verdiblancos devront tout de même se montrer patients. Il reste beaucoup de temps avant la fermeture du marché des transferts, et le milieu de l’Olympique Lyonnais ne veut pas se précipiter. Certains diront que le pur produit rhodanien joue la montre en espérant des offres plus alléchantes. Mais quoi qu’il en soit, Houssem Aouar, désireux de partir, et non retenu à moins d’un an de la fin de son contrat, devrait connaître le premier transfert de sa carrière dans les prochaines semaines.