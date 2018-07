OL : Fekir à Liverpool, Klopp n’en a plus rien à faire

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Tout proche de signer à Liverpool cet été, Nabil Fekir a vu son transfert annulé au dernier moment. Alors que le milieu offensif avait passé sa visite médicale, les Reds ont tenté de diminuer le montant du transfert en s’appuyant sur l’état de son genou.

Une demande rejetée par l’Olympique Lyonnais qui a ensuite mis un terme aux discussions, pour le plus grand plaisir de Jean-Michel Aulas, ravi de conserver son capitaine. Vérité ou coup de bluff de la part du président ? On peut également se poser la question après la sortie médiatique de Jürgen Klopp, le manager de Liverpool qui estime qu’il n’a plus besoin de l’international français après les arrivées de Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri et le gardien Alisson Becker.

« Je ne sais pas, on verra, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour la saison prochaine et je ne pense pas qu’on fera quelque chose de plus pendant le mercato. Je suis presque sûr de cela, a confié l’Allemand. Nous avons notre équipe à présent et c’est le plus important. Nous n’étions pas mauvais l’année passée mais nous devions nous renforcer, et c’est ce que nous avons essayé de faire pendant ce marché des transferts. Je suis vraiment satisfait de nos recrues pour être honnête, alors maintenant profitons de ces prochaines semaines pour devenir aussi bons que possible à l’entame de la saison. » Fekir ne rejoindra donc pas Liverpool. Enfin, c’est « presque sûr »...