OL : Favre détourné de Lyon, un réel danger ?

Dans : OL.

Sauf improbable surprise, Rudi Garcia ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison.

En fin de contrat, le coach de l’OL ne devrait pas faire l’objet d’une offre de prolongation de la part de Juninho et de Jean-Michel Aulas. Secrètement, les deux hommes planchent sur l’avenir de l’Olympique Lyonnais et plusieurs profils se détachent. Christophe Galtier plaît beaucoup à l’état-major rhodanien. Cependant, le natif de Marseille sera difficile à déloger de Lille, où son président Olivier Létang souhaite le prolonger. De plus, Nice est prêt à faire sauter la banque en doublant le salaire de Christophe Galtier afin de le convaincre de venir s’installer sur la Côte d’Azur. Si cette piste s’avérait trop complexe, l’OL pourrait se rabattre sur Lucien Favre, libre depuis son départ du Borussia Dortmund. Mais à en croire Football Insider, il ne faudra pas trainer pour convaincre l’entraîneur suisse, courtisé à travers l’Europe.

Tandis que son nom a été évoqué à Marseille avant la signature de Jorge Sampaoli en provenance de l’Atlético Mineiro, il semblerait que Lucien Favre soit maintenant ciblé par le Celtic Glasgow. Le média britannique croit savoir que la priorité du club écossais pour la saison prochaine se nommait Eddie Howe, l’actuel manager de Bournemouth. Un accord avait été quasiment trouvé entre l’entraîneur de 43 ans et le Celtic, mais les dernières indiscrétions tendent plutôt à la prudence et visiblement, un retournement de situation est possible. Dans le cas où Eddie Howe échapperait finalement au Celtic, alors le club de Glasgow aimerait se rabattre sur Lucien Favre. De toute évidence, cette concurrence sera à prendre au sérieux pour l’OL, même si Juninho et Jean-Michel Aulas ont des atouts indéniables à faire valoir face au Celtic Glasgow : une probable qualification européenne, un championnat plus attractif et une proximité avec la Suisse, ce qui est primordial pour Lucien Favre, qui ne souhaite plus trop s’éloigner de sa famille.