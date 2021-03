OL : Lucien Favre à Lyon, un énorme indice ?

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais au mois de juin, Rudi Garcia n’est pas encore fixé sur son avenir.

La semaine dernière, Jean-Michel Aulas a répété dans une interview accordée au Parisien qu’il ne voulait pas entériner de décision définitive avant la fin de la saison. Officiellement, toutes les options sont encore sur la table, y compris celle de prolonger le bail de Rudi Garcia. Cela étant, ce scénario n’est pas celui privilégié par le directeur sportif Juninho, qui planche depuis plusieurs mois sur le recrutement d’un nouvel entraîneur. De manière régulière, le nom de Lucien Favre est associé à l’OL dans l’optique de la saison prochaine, le Suisse étant libre de tout contrat depuis son licenciement du Borussia Dortmund. Sur l’antenne de RMC, le spécialiste de la Bundesliga, Paul Breitner, a d’ailleurs livré quelques indices intéressants sur l’avenir de Lucien Favre.

« On me dit que Lucien Favre est très heureux près de sa famille dans son village de Saint Barthélémy en Suisse et que son futur poste sera proche de là-bas » a simplement glissé Paul Breitner, proche du clan de Lucien Favre et dont les informations au sujet du coach suisse sont souvent pertinentes. A la suite de cette déclaration, les supporters de l’OL ont directement lancé leur application GPS afin de calculer la distance entre Saint-Barthélemy en Suisse et la ville de Lyon. Il s’avère que les deux villes ne sont pas si éloignées que cela puisque le trajet s’effectue en deux heures de voiture. Autant dire que pour Lucien Favre, le dépaysement ne serait pas trop brutal en cas de signature dans la capitale des Gaules l’été prochain. Reste maintenant à voir si Juninho fera de l’ex-coach du Borussia Dortmund sa grande priorité et si Lucien Favre sera partant pour rejoindre l’OL, lui qui a notamment refusé de prendre les commandes de l’OM en cours de saison après le départ d’André Villas-Boas.