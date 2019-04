OL : Faire taire les rageux de Lyon, Valbuena savoure encore

Dans : OL, Ligue 1.

Passé par l’Olympique Lyonnais entre 2015 et 2017, Mathieu Valbuena a des souvenirs contrastés.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la plupart sont très positifs. Le milieu offensif de Fenerbahçe garde en effet une belle image du club rhodanien. La preuve, l’international français est resté en contact avec certains membres de l’OL, dont le président Jean-Michel Aulas qu’il a tenu à saluer dans son entretien accordé à Planète Lyon.

« Alors, si au final, comme je l’ai d’ailleurs toujours répété, l’OM reste mon équipe de cœur, l’OL est vraiment un très beau club que j’apprécie beaucoup. À commencer par son président qui m’a fait venir et a eu confiance en moi, a confié Valbuena. Je garde encore des contacts avec beaucoup de gens au club. Avec le coach Bruno Genesio, on s’envoie des messages. » Bien sûr, tout n’a pas été parfait pendant son passage. Mais l’ancien Marseillais avait des circonstances atténuantes.

Valbuena a été « piqué »

« Ma première année en 2015-2016 a été difficile à partir de janvier pour plein de raisons : je ne jouais plus, je me suis blessé, j’ai eu la naissance de ma fille, sans parler de "l’affaire" (avec Karim Benzema) qui avait éclaté à l’automne, a-t-il raconté. Mais d’août à novembre, je ne réalisais pas de mauvais matchs, c’est l’équipe qui ne marchait pas et on s’était notamment fait éliminer en Champions League. » Cela ne l’a pas empêché de faire taire les nombreuses critiques.

« Peu de gens pensaient que je pouvais réussir à Lyon. J’avais notamment entendu des : "Mathieu Valbuena n’est pas fait pour le jeu de l’OL" ou "Le mec ne fait rien alors qu’il touche beaucoup d’argent…" Je ne pouvais pas accepter des trucs pareils, ça m’a piqué dans mon orgueil et j’ai eu le mental pour réussir à Lyon puisque ma deuxième année a été magnifique », s’est réjoui le milieu de 34 ans, qui ne regrette absolument pas ses deux saisons chez les Gones.