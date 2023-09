OL ‍: Fabio Grosso et les joueurs, déjà un problème ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il faudra patienter pour constater un effet Fabio Grosso à l’OL puisque les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont de nouveau inclinés ce week-end. Impuissant à Brest samedi soir, Lyon reste dans la zone rouge en Ligue 1.

Pour son premier match à la tête de l’Olympique Lyonnais, le nouvel entraîneur Fabio Grosso avait tenté des choses et l’Italien a imposé quelques choix forts. Le champion du monde 2006 a organisé son équipe en 4-3-3… sans Rayan Cherki, remplaçant au coup d’envoi. Il faudra se montrer patient avec le nouveau coach de l’OL car samedi, les Gones n’ont pas montré le moindre signe de progression. Surclassé par Brest, qui a tiré plus de 25 fois aux buts d’Anthony Lopes, l’OL s’est logiquement incliné dans le money-time (1-0).

🗨 « Il faut monter le niveau de l'équipe »



🎙 Notre coach Fabio Grosso est revenu sur le revers face à Brest après #SB29OL 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) September 24, 2023

S’il est totalement normal que les consignes d’un nouveau coach ne soient pas assimilées en l’espace d’une semaine, il y a néanmoins un problème de compréhension des premières directives de la part de Fabio Grosso et de son staff. C’est tout du moins ce que croit savoir le journaliste David Barbet, lequel n’est pas vraiment rassuré par les premiers pas de Fabio Grosso. « Difficile de se remettre de samedi (Brest-OL). On a l'impression que les joueurs ne comprennent pas les premières consignes des adjoints et de Fabio. Selon les rumeurs en interne, on a l'impression que c'est la guerre. Le dir mark qui pourrait partir, le dir commercial, le dir général » souffle Adrien Barbet.

L'OL englué dans la crise, Grosso déjà sous pression

Selon lui, la situation de l’Olympique Lyonnais est explosive à tous les niveaux. De quoi s’inquiéter pour la suite des évènements dans la capitale des Gaules même s’il convient de rester mesuré et de laisser du temps à Fabio Grosso, lequel a besoin de plusieurs semaines pour mettre ses idées en place et transformer l’équipe rhodanienne à sa sauce. Malheureusement, l’OL n’a pas de temps et doit vite obtenir des résultats pour sortir de la zone rouge en Ligue 1. Mais le prochain match ne sera pas une partie de plaisir puisque dimanche prochain, Lyon se déplacera à Reims.