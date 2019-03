OL : Exit le Barça, Lyon veut tout rafler sur son passage

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à son élimination de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais va désormais pouvoir pleinement se concentrer sur ses objectifs nationaux.

En début de saison, Jean-Michel Aulas avait fixé plusieurs objectifs à son entraîneur : retrouver la phase finale de la C1, être sur le podium de la Ligue 1 et gagner un trophée. Si la demande européenne a été accomplie, avec une sortie cette semaine en huitièmes de finale de la Champions League face au Barça (0-0, 1-5), les deux autres marques doivent encore être validées. Et le premier rendez-vous important de cette fin de saison, avant de penser à la demi-finale de Coupe de France contre Rennes début avril, a lieu ce dimanche contre le MHSC au Groupama Stadium. Tanguy Ndombele en a bien conscience.

« Le Barça et la Ligue des Champions ? On a tourné la page. On est obligés de regarder vers l’avant. Il reste deux compétitions, mais on est d’abord focalisés sur Montpellier. Ils sont compliqués à jouer. Ils jouent bien en équipe. On va essayer de faire ce que l’on sait faire de mieux. Il faut gagner avant la trêve pour être bien dans la tête. On a l’occasion de revenir à quatre points. Il faut se mettre la tête à l’endroit », a lancé, devant les médias, le milieu, qui veut vite passer à autre chose en permettant à Lyon de faire la bonne opération du week-end, vu que le LOSC a perdu vendredi et que l'OM s'apprête à jouer le PSG.