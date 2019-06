OL : Everton fait le forcing pour s'offrir Traoré !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Il y a quelques jours, Football-Insider confirmait l’intérêt d’Everton pour Bertrand Traoré. Le média britannique allait plus loin, affirmant que les Toffees étaient prêts à proposer plus de 28 ME pour s’offrir les services de l’international burkinabé. A première vue, Sylvinho et Juninho souhaitaient conserver l’ancien attaquant de Chelsea. Mais le forcing du club de Premier League est tel que les Brésiliens de l’OL devront peut-être revoir leurs plans. Car selon Téléfoot, les négociations continuent entre Lyon et Everton.

« Selon nos informations, l’OL discute actuellement avec Everton pour le transfert de Bertrand Traoré » confirme l’émission dominicale de TF1, pour qui les Toffees sont prêts à de nombreux sacrifies pour s’offrir le percutant ailier droit de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir jusqu’à quel prix Jean-Michel Aulas tiendra tête à Everton. Car à un moment, le président rhodanien pourrait bien accepter une grosse offre pour un joueur recruté pour seulement 10 ME il y a deux ans en provenance de Chelsea. Depuis, le Burkinabé s’est montré très irrégulier dans le Rhône. Mais son talent et son potentiel n’ont échappé à personne…