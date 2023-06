OL ‍: Eugénie Le Sommer prolonge jusqu'en 2024

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Treize ans après avoir signé son premier contrat avec l'Olympique Lyonnais, Eugénie Le Sommer s'est engagée pour une saison supplémentaire. L'internationale tricolore est donc liée jusqu'en 2024 avec l'OL.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer la prolongation de contrat de son attaquante internationale française, Eugénie Le Sommer, pour une saison supplémentaire. En fin de contrat, la vice-capitaine de l’Equipe de France est désormais liée avec l’OL jusqu’au 30 juin 2024. Arrivée en 2010, l’attaquante est actuellement la meilleure buteuse de l’histoire de l’OL avec 287 réalisations. Grâce à un parcours remarquable tout au long de sa longue carrière au club, la Bretonne, 2ᵉ joueuse la plus capée avec 376 matches, présente un palmarès exceptionnel (8 Women’s Champions League, 12 Championnats de France, 9 Coupes de France et 2 Trophées des Championnes). Âgée de 34 ans et forte de son expérience en France et aux Etats-Unis, Eugénie Le Sommer poursuit son aventure lyonnaise dans l’effectif de Sonia Bompastor pour contribuer à atteindre les nombreux objectifs fixés, notamment grâce à ses qualités devant le but. L’Olympique Lyonnais se réjouit de pouvoir compter sur l’une de ses joueuses emblématiques, actuellement en pleine préparation pour la Coupe du Monde 2023 aux côtés de 4 autres de ses coéquipières (Wendie Renard, Selma Bacha, Amel Majri et Vicki Becho) », précise, dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais.