OL : Etonnantes révélations sur la chasse à la taupe lyonnaise

Dans : OL, Ligue 1.

Juninho et Rudi Garcia ont fait savoir à tour de rôle qu'ils étaient agacés par les fuites venues du vestiaire lyonnais. Et les premières mesures sont prises.

Du côté de l’Olympique Lyonnais on n’a pas apprécié que les compositions de l’équipe de Sylvinho, puis de Rudi Garcia soient relayées très rapidement dans les médias et Juninho et le nouvel entraîneur de l’OL l’ont fait savoir. Mais le club de Jean-Michel Aulas a décidé de régler ce problème en prenant des mesures pour le moins drastiques. Outre la fin des entraînements ouverts au public, même si ce jeudi fera exception, l’Olympique Lyonnais pourrait également supprimer le quart d’heure donné aux journalistes à l’avant-veille des rencontres de Ligue 1.

Et Le Progrès précise qu’autour de Rudi Garcia, on serre les rangs et on veut tout contrôler dans les moindres détails. « Le cercle englobant joueurs, staff technique, staff médical, s’annonce privé et très fermé. Il suit tout, y compris ce que peut dire l’un de ses joueurs en conférence de presse par le biais de la chaîne du club. Même les agents de sécurité, notamment ceux accompagnant les joueurs sur le terrain d’entraînement ont été priés de rester à dix mètres, à leur grande surprise », explique le quotidien régional, qui confirme donc que le chasse à la taupe est lancée et que celui qui voudra faire fuiter des informations sur l’Olympique Lyonnais prendra de gros risques pour le faire.