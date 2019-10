OL : Et si le problème de Blanc à Lyon c'était Juninho ?

Dans : OL, Ligue 1.

En l’espace de 24 heures, ce qui semblait être une certitude est devenu plus douteux, mais l’on ne parle pas de l’incroyable feuilleton Dupont de Ligonnès, mais d’un dossier nettement plus léger, celui de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Alors que samedi la signature de l’ancien coach de Bordeaux et du PSG était annoncée comme imminente, ce dimanche Jocelyn Gourvennec paraît proche de rejoindre le club de Jean-Michel Aulas. Si le président de l’OL a visiblement changé son fusil d’épaule, c’est d’abord parce qu’il a apprécié l’attitude de Gourvennec lors de l’entretien qu’il a eu jeudi avec ce dernier, mais aussi parce que ce dernier est nettement moins exigeant en matière de staff que Laurent Blanc et qu’il sera plus facile de le faire fonctionner en duo avec Juninho.

Car Laurent Blanc souhaite débarquer avec une équipe autour, ce qui signifiera que les adjoints de Bruno Genesio, qui étaient restés à l’OL avec Sylvinho, devront faire place nette, ce que Jean-Michel Aulas ne souhaite pas réellement. De même le patron de l’Olympique Lyonnais estime que si Juninho est amené à prendre de plus en plus de place au sein du club rhodanien, la relation du directeur sportif brésilien avec l’entraîneur devra être parfaite ou presque. Et Jocelyn Gourvennec a un net avantage sur ce point, Laurent Blanc n’était pas du genre très communicatif y compris avec ses dirigeants. Ce sont ces deux points qui feraient actuellement douter l’OL de la candidature Laurent Blanc et pourraient donner un bel avantage à l’ancien entraîneur de Guingamp.