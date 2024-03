OL ‍: Ernest Nuamah décoit déjà énormément

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé à l'Olympique Lyonnais au mercato d'été 2023, Ernest Nuamah a suscité un énorme enthousiasme. Mais l'attaquant ghanéen de l'OL n'est pas aussi déstabilisant que le club rhodanien l'espérait.

Le 31 août 2023, dans une opération mettant en valeur Eagle Football, John Textor permettait à l’Olympique Lyonnais de s’offrir, d’abord sous forme de prêt, Ernest Nuamah, un jeune ailier droit qui arrivait du Danemark avec une réputation très flatteuse. Cependant, si l’international ghanéen a montré de belles choses, et n’a pas été aidé par la succession des entraîneurs à l’OL, son bilan est désormais bien maigre avec un seul but et deux passes décisives sous le maillot de Lyon. Loin de ce que l’on peut attendre d’un joueur que Molenbeek a payé 25 millions d’euros, une addition que le club rhodanien devra également régler lorsqu’il faudra obtenir le transfert définitif du natif de Kumasi. Pourtant, Pierre Sage accorde sa confiance à Nuamah. Mais forcément, un attaquant qui ne marque pas suscite des interrogations, surtout au moment où l’Olympique Lyonnais est clairement dépendant d’Alexandre Lacazette.

Nuamah n'étonne plus personne en Ligue 1

Buteur légendaire de l’OL, Fleury Di Nallo a sa petite idée sur les raisons qui font qu'Ernest Nuamah n'arrive pas à se montrer décisif. « Nuamah, a tendance à faire toujours pareil, son jeu devient lisible, les adversaires le connaissent. Le verdict a été logique », fait remarquer dans Le Progrès, celui qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais avec 222 buts. Le jeune attaquant ghanéen de l'OL a encore un peu de route à faire s'il veut se rapprocher au moins un peu du légendaire Fleury Di Nallo, lequel, à 80 ans, est toujours un spectateur attentif des performances de son club de coeur. Et pour cela, il devrait peut-être changer son style de jeu, histoire de ne plus faire des choix aussi lisibles pour ses rivaux en Ligue 1. C'est le prix à payer pour ne pas donner des regrets à John Textor d'avoir investi autant sur celui qui est présenté comme un prodige.