OL : Entraineur, recruteur, cet ancien se verrait bien à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

En marge de la finale de l’Europa League à Lyon, l’OL a organisé une rencontre sportive avec les anciens joueurs du club. Il y avait du beau monde au rendez-vous, et principalement de la grande époque avec Sonny Anderson, Eric Carrière, Grégory Coupet ou encore Florent Malouda et Kim Källström. Le Suédois est l’un des derniers à avoir arrêté sa carrière, et il occupe désormais un poste de consultant pour la télévision de son pays. Une manière de faire la transition en douceur, avant un avenir plus proche du terrain ? C’est ce que l’ancien gaucher de Rennes et de Lyon a laissé entendre à OL TV, en expliquant qu’il se verrait bien prendre du service comme recruteur ou comme entraineur dans la cité des Gones.

« J’ai commencé la télévision pour les qualifications de la Coupe du Monde avec la Suède. C’était sympa car je venais d’arrêter de jouer et ça m’a permis de stopper en douceur. J’apprécie d’avoir des libertés dans la télé. Pourquoi ne pas être entraineur aussi, mais je me vois plus dans le management ou le recrutement. J’ai reçu des conseils des anciens, ils m’ont dit de prendre le temps et de profiter. Je ne suis pas encore décidé. L’OL c’est le club de mon cœur, c’est là qu’on se sent à la maison. Je dis souvent que Lyon c’est la maison après la Suède. La qualité de vie est extraordinaire. Si je reviens en France, ce sera à Lyon », a prévenu un Kim Källström qui avait été déniché par la cellule de recrutement de Rennes en Suède, et rêverait certainement d’aller chercher les prochaines pépites scandinaves pour le compte de l’OL.