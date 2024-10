OL ‍: « ‍Enfin ‍», l’énorme soulagement de Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alexandre Lacazette a mis le temps, mais le capitaine de l’OL a enfin ouvert son compteur de buts en Ligue 1 ce dimanche après-midi face au Havre à l’occasion de la 8e journée au Stade Océane (0-4).

Auteur de 19 buts en Ligue 1 la saison dernière, Alexandre Lacazette n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets lors d’un match de championnat en 2024-2025 avant le déplacement de l’Olympique Lyonnais au Havre ce dimanche. Une anomalie qui a pris fin au stade Océane puisque le capitaine rhodanien a inscrit le troisième but des Gones face aux Normands, sur un service délicieux de Rayan Cherki. Déjà buteur contre les Glasgow Rangers en Europa League, l’international français de 33 ans a peut-être enfin lancé sa saison. Lacazette a en tout cas ressenti un véritable soulagement après ce premier but en Ligue 1 cette saison comme le démontre son Tweet, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final.

Enfin !!! 🫡❤️💙 — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) October 20, 2024

« Enfin !!! » a publié Alexandre Lacazette, qui commençait logiquement à trouver le temps long. Il faut dire que le buteur maison de l’OL n’a pas l’habitude d’attendre la fin du mois d’octobre pour inscrire son premier but en championnat et logiquement, les doutes commençaient à naître dans l’esprit de l’ancien joueur d’Arsenal. Au vu de la petite forme des concurrents de Lacazette (Orban, Mikautadze, Zaha), Pierre Sage sera sans doute soulagé de voir l’un de ses tauliers ouvrir son compteur. Et espère désormais que celui-ci enchainera la semaine prochaine à l’occasion des matchs face au Besiktas en Europa League puis Auxerre en Ligue 1.