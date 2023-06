OL ‍: Enfin, John Textor tient une promesse à 53 ME

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Propriétaire de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines, John Textor est enfin en train de finaliser le rachat de toutes les parts du club rhodanien.

Durant l’été 2022, quand John Textor avait décidé de racheter l’Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas, l’homme d’affaires américain avait promis d’acquérir la totalité des actions de l’ancien président, la moitié des Osranes, les obligations convertibles en actions émises pour la construction du Groupama Stadium détenues par Holnest, tout en reprenant les parts détenues par Pathé et IDG Capitals. Après des mois de discussions, cet ensemble d’achats va enfin être bouclé par Eagle Football Holdings. En effet, ce jeudi, la société portée par John Textor a déposé un projet d'OPA concernant 10,24 % du capital de l'OL. « Le 22 juin 2023, Natixis, agissant pour le compte de la société Eagle Football Holdings Bidco Limited, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Olympique Lyonnais Groupe », a indiqué l’AMF dans un communiqué.

Des ventes pour passer devant la DNCG

Un an après les premières négociations et plusieurs reports, ce rachat final va se faire pour une somme de près de 53 millions d'euros. Une annonce qui n’a pas étonné les suiveurs du club lyonnais, sachant que depuis quelques heures, l’action d’OL Groupe était suspendue « à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis ». Désormais totalement sous pavillon américain, l’OL retrouvera le marché boursier ce vendredi. John Textor a donc maintenant toutes les cartes en main pour faire de l’OL le club dont il rêve. Dans les semaines qui arrivent, des changements vont avoir lieu chez les Gones puisque la cession de l'OL Féminin à l’Américaine Michele Kang doit se finaliser avant juillet, alors que le club américain OL Reign sera aussi vendu. Grâce à tout cet argent, Textor devrait donc passer devant le gendarme financier du football français, à savoir la DNCG, avec une certaine tranquillité à la fin du mois.