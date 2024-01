OL ‍: Embrouillé par Textor, un attaquant brésilien s’agace

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Cité dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais cet hiver, Luiz Henrique pourrait faire l’objet d’une opération complexe. L’ailier du Betis Séville est seulement annoncé au club rhodanien pour l’été prochain, après une pige de quelques mois du côté de Botafogo. Mais ce n’était pas le deal d’abord évoqué auprès du Brésilien et de son entourage.

Après la sortie de l’entraîneur Pierre Sage, qui annonçait de possibles renforts supplémentaires à toutes les lignes après l’arrivée de Nemanja Matic, David Friio a confirmé la tendance. Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a ouvert la porte à d’autres mouvements d’ici la fin du mercato jeudi soir. « On peut s'y attendre oui, on y travaille en tout cas, a confié le dirigeant. Le mercato cette année termine le 1er février au soir, et jusqu'à la dernière minute, on va être au travail pour essayer de bonifier encore cet effectif. »

Le clan Luiz Henrique calme le jeu

En plus de Malick Fofana et de Gift Orban, le club rhodanien va tenter d’attirer un troisième renfort pour son secteur offensif. Une place que convoitait Luiz Henrique jusqu’à tout récemment. Le plus souvent remplaçant sous les ordres de Manuel Pellegrini, l’ailier du Betis Séville avait entamé des discussions avec la direction d’Eagle Football. Le Brésilien pensait négocier en vue d’une signature à l’Olympique Lyonnais.

⚪️⚫️🇧🇷 Botafogo and Real Betis are set to sign documents on Friday for Luiz Henrique deal.



Textor Group will complete the record signing for Botafogo — worth €20m. pic.twitter.com/D6QA0FmVdB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024

Seulement voilà, le joueur et son entourage ont fini par comprendre que John Textor et ses collaborateurs espéraient l’envoyer à Botafogo jusqu’à la fin de la saison, avant une éventuelle arrivée à Lyon. « (On pensait discuter) pour l’OL et c’est devenu Botafogo, a regretté l’agent du joueur auprès d’un journaliste brésilien. L'idée de Luiz Henrique était de rester en Europe, ce n’est pas encore une affaire conclue. » John Textor avait pourtant convaincu le Betis Séville de transférer son ailier pour 20 millions d’euros, et ce malgré les réticences du coach Manuel Pellegrini qui aimerait accueillir un remplaçant avant de libérer le Brésilien.