OL : Éliminer la Juve et gagner la C1, Juninho rêve !

Dans : OL.

En pleine préparation estivale, l’Olympique Lyonnais veut réaliser une très belle fin de saison, dans l’objectif de retrouver une place en Coupe d’Europe.

Depuis l’annonce de la fin de la Ligue 1, le club rhodanien n’a plus que deux objectifs en tête : la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG le 31 juillet prochain, et le huitième retour face à la Juventus en Ligue des Champions le 7 ou 8 août prochain. Pas dans le Top 5 du championnat de France lors de l’arrêt de la saison à cause de la pandémie de Covid-19, l’OL devra donc réaliser un exploit pour composter un billet pour l’Europa League ou la Ligue des Champions. Si la C3 semble plus abordable que la C1, sachant que Lyon a plus de chances de remporter la finale contre Paris que de remporter la Champions, Juninho, lui, croit aux chances de son OL. Sachant que Lyon est en ballottage favorable après sa victoire 1-0 au Groupama Stadium contre Turin en février dernier.

« Nous allons nous concentrer sur nos deux matchs qui arrivent. Si nous passons contre la Juve, après c’est un tournoi sur des matchs secs. Dans ces conditions, ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne. En quarts de finale, tout le monde a sa chance. C’était une année d’observation. Il a manqué deux mois et demi et il reste la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions, mais je ne peux pas dire qu’elle est bonne au vu du classement en championnat : septième. Nous pourrions ne pas jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine et si c’est le cas, ça va nous faire mal », a lancé, dans les colonnes du Progrès, le directeur sportif de l’OL, qui rêve donc de voir son équipe au Final 8 de Lisbonne. En attendant de rentrer dans le vif du sujet, l’équipe de Rudi Garcia essayera de se préparer au mieux dans les semaines à venir, et notamment lors du premier stage à Évian à partir de lundi.