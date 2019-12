OL : Ecoeuré, il dit stop au bashing de Rudi Garcia

Dans : OL.

Critiqué d'un peu partout, Rudi Garcia ne peut même pas profiter de la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les incidents d'après-match ayant terni la fête. Mais le coach de l'OL a quand même trouvé du soutien.

Rudi Garcia a probablement bien dormi dans la nuit de mardi à mercredi, puisque l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a réussi à qualifier son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui permettra à Lyon de toucher au moins 10ME. Et s’il est de bon ton de critiquer le technicien français, proie d’autant plus facile qu’il refuse de se mêler à la bataille des réseaux sociaux et des consultants, Rudi Garcia a reçu le soutien de Vikash Dhorasoo, lequel n’est pourtant pas le dernier à sortir la sulfateuse quand il a des choses à dire.

Pour l’ancien joueur lyonnais, il est clair que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a trouvé les bons mots au bon moment lorsque ses joueurs étaient malmenés par Leipzig. « Il faut imaginer ce qu’il s’est passé à la mi-temps, car forcément il s’est produit quelque chose. Bizarrement, Rudi Garcia n’a changé aucun joueur mais l’équipe de Lyon a joué différemment. Donc il a dit quelque chose et c’est trop facile pour moi de taper tout le temps sur Garcia, mais quand l’équipe est menée 2-0 et finalement se qualifie, il s’est forcément passé quelque chose (…) Là, je pense que la dynamique doit être bonne à l’OL », a confié, sur Yahoo, Vikash Dhorasoo, qui pense que cette qualification lyonnaise peut clairement changer la donne pour une formation qui n'arrivait pas à enchaîner les bonnes nouvelles depuis le début de la saison.